Procon-RJ autua seis postos por descumprir redução de preço do diesel

Todos diminuíram o valor do combustível, mas a redução ficou abaixo dos R$ 0,46 estabelecidos pelo governo

O Procon-RJ autuou seis dos 14 postos de combustíveis vistoriados nesta terça (5), localizados na avenida Brasil e nas rodovias Presidente Dutra e Washington Luiz, por descumprirem a redução de R$ 0,46 no preço do litro do óleo diesel, determinada pelo Ministério da Justiça. Todos haviam diminuído o valor, mas a redução ficou abaixo dos R$ 0,46 estabelecidos.



Para realizar a vistoria, os agentes do Procon verificaram os valores de venda do combustível praticados na véspera da greve dos caminhoneiros e agora, por meio de notas fiscais, para se certificarem se houve ou não a alteração de preço. Os fiscais determinaram a redução imediata do preço e foram atendidos na hora em todos os estabelecimentos.



Os postos de combustíveis autuados foram: MRB (avenida Brasil, 5.546, Manguinhos), Gastron Shell (rodovia Washington Luiz, 2.240, Duque de Caxias), Bambam (avenida Brasil, 8.108, Ramos), Ipiranga (rodovia Washington Luiz, 4.492, Duque de Caxias), Via Expressa de Ramos (avenida Brasil, 8.666, Ramos) e São Sebastião (avenida Brasil, 12.800, Penha). Neste último, os fiscais também constataram ausência de preços em produtos expostos à venda, como óleos lubrificantes e fluidos para radiador.



Nos outros oito postos vistoriados pelo Procon-RJ, foi verificado o cumprimento da determinação do governo. Foram eles: Nova Jerusalém (avenida Brasil, 5.810. Bonsucesso), Passaredo (avenida Brasil, 4.900, Maré), Presidente (rodovia Presidente Dutra, 630, Parada de Lucas), Reginas (avenida Brasil, 2.190, Benfica), Shell (avenida Brasil, 12.954, Penha), Escalada (rodovia Washington Luiz, 5.750, Jardim Gramacho, Duque de Caxias), Galápagos (rodovia Presidente Dutra, 1.997, São João de Meriti) e Galop (rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 4, pista de subida, São João de Meriti).