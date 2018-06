Durante ação, Corpo de Bombeiros interdita uma loja no Centro do Recife por falta de documentação

Uma ação conjunta entre Procon-PE, Procon-Recife e Corpo de Bombeiros (CB) de Pernambuco realizou, nesta quarta-feira (20), fiscalizações educativas em barracas que comercializam fogos de artifícios. Foram visitados estabelecimentos na Beira Rio, no bairro da Torre, e um estabelecimento na rua da Concórdia, no Centro do Recife, que foi interditada por tempo indeterminado por falta de documentação e oferecer risco de explosão.



Os ficais do Procon-PE verificam as datas de validade dos produtos, se há informações de preços e formas de pagamento e se existem placas informativas de que é proibido fumar e proibida a venda para menores de 18 anos.



Já o Corpo de Bombeiros verifica diversos itens de segurança. Entre eles, a presença de extintor, a distância entre as barracas, tipo de material que o estabelecimento é feito e se o local possui documentação expedida pelos Bombeiros para funcionar.



Por falta de documentação um bar localizado na rua da Concórdia, no Centro do Recife, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. A loja não possui projeto aprovado pelo CB para funcionamento, sendo assim um local que possui risco eminente de explosão.