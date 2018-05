Procon-PE estabelece regras para abastecimento de veículos

Objetivo é permitir que a maior parte dos consumidores tenha acesso ao produto. Normas são válidas enquanto persistir a paralisação dos caminhoneiros

O Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor de Pernambuco (Procon-PE) divulgou uma nota técnica com algumas regras para o abastecimento de combustíveis, durante a paralisação dos caminhoneiros. O objetivo é permitir que a maior parte dos consumidores tenha acesso ao produto. As regras são válidas enquanto persistir o movimento de paralisação.



Nesta terça-feira (29), equipes de fiscais do Procon-PE estão orientando postos de combustíveis da região metropolitana do Recife (RMR) sobre a nota técnica de abastecimento. De acordo com a notificação, o limite de abastecimento para carros é de 30 litros, e para motos é de 10 litros.



Para abastecer os consumidores terão que apresentar o documento do respectivo veículo, desde que também respeitada a ordem da fila no posto de combustível. O abastecimento em recipientes será permitido, desde que também seja apresentado o documento do veículo no nome da pessoa que se encontrar na fila. Neste caso, devem ser cumpridas as regras do Inmetro e da ABNT, visando à segurança da população.



Ainda de acordo com o Procon-PE, os estabelecimentos deverão praticar os preços do dia 21 de maio deste ano, um dia antes da paralisação iniciar. O órgão de defesa do consumidor irá intensificar as fiscalizações, mas o consumidor que presenciar algum descumprimento pode denunciar por meio das redes sociais do Procon, ou pelo telefone 0800-282-1512.