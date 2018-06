Procon fixa multa de até R$ 6 milhões para postos do DF que não repassarem desconto no diesel

No primeiro dia de fiscalização, 16 postos foram alvos de vistoria do órgão de defesa do consumidor

Os fiscais Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) começou a realizar uma vistoria nos postos de combustíveis de toda a capital para verificar se o desconto de R$ 0,46 no litro do óleo diesel está sendo repassado ao consumidor. A multa para quem praticar valor abusivo varia de R$ 400 a R$ 6 milhões, incluindo suspensão temporária da atividade, interdição e até cassação da licença para funcionar.



No primeiro dia de fiscalização, 16 postos foram alvos de vistoria do órgão de defesa do consumidor, mas nenhum foi autuado. Segundo a diretora-geral do Procon-DF, Ivoneide Machado, aqueles que ainda não estavam com desconto comprovaram que o diesel das bombas havia sido comprado antes do dia 1º de junho - data em que o desconto passou a valer.



Durante a fiscalização, os postos têm que apresentar as notas de compra e venda do diesel do dia 21 de maio – o primeiro dia de paralisação dos caminhoneiros – e as do dia da inspeção. Assim, os fiscais do Procon conseguem saber se o diesel vendido naquele momento foi comprado com preço reduzido ou não.



Uma portaria do Ministério da Justiça publicada nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial da União determina que os Procons de todo o país exijam dos postos a instalação de cartazes com os preços "antes e depois". Para isso, os estabelecimentos devem informar os preços do diesel antes e depois da greve dos caminhoneiros de forma "clara e ostensiva", segundo o órgão.



O Procon-DF também prepara uma portaria, que deve ser publicada nesta sexta-feira (8), sobre a exigência. Com isso, a partir da próxima semana, passará a autuar postos que não cumprirem a determinação.