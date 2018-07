Procon Carioca atende em Vila Isabel e Freguesia

Nesta semana, o Procon Carioca nos bairros vai levar o atendimento itinerante à Freguesia e Vila Isabel. O atendimento ocorre de terça (11) a quinta (12), das 10h às 16h, no Largo da Freguesia, em frente ao número 1.818 da Estrada de Jacarepaguá, e na Praça Barão de Drummond, em frente ao Boulevard Vinte e Oito de Setembro, em Vila Isabel.

Os especialistas tiram dúvidas sobre direitos do consumidor e registram reclamações contra empresas. Para ser atendido é preciso estar com identidade, CPF, comprovante da compra do produto ou do serviço contratado (boleto, nota fiscal ou recibo), e comprovante de residência.

As reclamações são encaminhadas às empresas, que têm um prazo de dez dias para responder ao Procon Carioca. O retorno para o consumidor ocorre em até 30 dias.