Procon atende no calçadão da Oliveira Lima nesta segunda

A atividade no centro da cidade nesta segunda também vai alertar os moradores e coletar assinaturas ao pedido de rejeição ao projeto de lei que propõe a reforma da Lei dos Planos de Saúde.



"Há o risco de redução de cobertura, limitando atendimentos de urgência e emergência somente para planos hospitalares ou referência, além da possibilidade de a empresa reduzir a rede assistencial sem autorização da Agência Nacional de Saúde. O que estiver previsto em contrato terá mais importância do que as regras do Código de Defesa do Consumidor",afirmou a diretora do Procon de Santo André, Doroti Gomes Cavalini.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3356-9200.

Uma unidade móvel do Procon de Santo André atenderá os consumidores nesta segunda-feira (9) das 10h às 16h na rua Coronel Oliveira Lima, no centro.Os atendimentos registrados serão direcionados para acompanhamento do órgão municipal. Para tirar dúvidas e registrar reclamações, os munícipes também têm à disposição o atendimento na sede do Procon de Santo André, que fica na rua Arnaldo, 49, na Vila Bastos. Para situações de primeiro atendimento, o horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de senhas.