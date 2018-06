Várias embarcações decoradas participaram do cortejo, carregando a imagem do santo mar afora, para reverenciar o padroeiro dos pescadores

Dando continuidade às festividades do ciclo junino, nesta sexta-feira (29), acontecem as festividades em homenagem a São Pedro, em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Padroeiro dos pescadores, o santo foi homenageado com missa, caminhada e passeio de barco. A celebração tem como objetivo agradecer as conquistas e pedir saúde e fartura para os trabalhadores e suas famílias.



Por volta das 14h, os devotos saíram em procissão, a partir da capela de São Pedro pelas ruas do bairro até o Iate Clube, de onde várias embarcações decoradas partiram, carregando a imagem do santo mar afora, para reverenciar o padroeiro dos pescadores em seus domínios, agradecendo e pedindo fartura para as próximas pescarias. Os barcos seguiram até o farol Velho Boca da Barra, no Porto do Recife. Há mais de 61 anos o cortejo sai pelas ruas de Brasília Teimosa.



Além do ritual litúrgico, tem o arraial com 10 apresentações, que começou às 13h e segue até uma hora da manhã. Entre as atrações, o Grupo de Bacamarteiros Rei do Cangaço, Sereias Teimosas, Bandinha Junina Som Brasil, Coco de Mainha, Balé Deveras, Tony Martins, Baladeiros, Michelle Monteiro, Quinteto Violado e Maestro Forró & Fole Assoprado. A última atração da festa será Geraldinho Lins, homenageado do Ciclo Junino 2018.



Pátio

Longe do mar, também terá festa em homenagem ao padroeiro dos pescadores, no Pátio de São Pedro, bairro de Santo Antônio. O polo terá shows de Geraldinho Lins, Antúlio Madureira, Almir Rouche e Lucinha Guerra, a partir das 19h.