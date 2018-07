Milhares de fiéis foram ao Centro do Recife acompanhar a missa campal em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade, na tarde desta segunda-feira (16). Após a celebração, que foi conduzida no Pátio da Basílica do Carmo pelo Arcebispo de Recife e Olinda, Dom Fernando Saburido, o público seguiu cortejo pelas principais vias do centro, em procissão, que encerrou a programação da 322ª edição da festa.A festa deste ano abre as portas para o ano de jubileu em preparação para o centenário da coroação da padroeira como rainha da cidade do Recife. O centenário é comemorado em 2019 e faz alusão à data em que o Papa Bento XV concedeu uma bênção especial à imagem símbolo da devoção à Nossa Senhora do Carmo.