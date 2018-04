Problema de energia faz trecho da Linha 4 do metrô parar

Entre 7h15 e 8h, circulação ficou suspensa nas estações São Conrado e Jardim Oceânico

As estações Jardim Oceânico e São Conrado, da Linha 4 do Metrô Rio, ficaram fora de operação durante 45 minutos, na manhã desta quinta (5), segundo informações da concessionária que opera o serviço. Um problema de energia teria sido a causa que provocou a interrupção da circulação dos trens no trecho que liga o Leblon, na zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste.



Durante o período sem energia, a operação entre as Linhas 1 e 4 foi feita somente entre a estações Uruguai, na Tijuca, zona norte, e Antero de Quental, no Leblon, zona sul. O problema teria começado por volta das 7h15 e só foi normalizado às 8h.



O Metrô Rio informou que, neste período, suspendeu a venda de bilhetes nas estações São Conrado e Jardim Oceânico e que buscou informar, por meio de suas redes socais e de sistemas de auto falantes de todas as linhas, sobre o problema de circulação.