Pró-Criança oferece cursos gratuitos de informática

O Movimento Pró-Criança, por meio do Núcleo de Inclusão Digital (NID), está oferecendo, a partir desta segunda (23), 200 vagas para os cursos gratuitos de manutenção de computadores, iniciação à informática e robótica. As oportunidades são para jovens com idades entre 10 e 25 anos.





De acordo com o coordenador do NID, Fernando Marroquim, o mercado de TI é o que mais cresce no Brasil, sendo o único segmento na contramão da recessão, porém é um mercado limitado de mão de obra qualificada. "Devido a esse desafio, o núcleo promove, além da qualificação profissional, o incentivo ao protagonismo juvenil e ao desenvolvimento da capacidade de empreender de cada um", afirma Marroquim.



Em parceria com o Sebrae, os alunos serão engajados e estimulados a fazer um planejamento de gestão pessoal, familiar e de um negócio. Mais informações: 3412-8952 ou 3412-8979.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao setor psicossocial da unidade coelhos do Pró-Criança, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, com duas fotos 3x4, declaração de vínculo escolar atualizada ou a Ficha 19. São necessários, ainda, xerox da certidão de nascimento ou do RG, comprovante de residência e do cartão do SUS. Para os menores de idade, é preciso entregar também cópias do RG e CPF do responsável.O período de inscrições termina no dia 3 de agosto, podendo ser antecipado caso as 60 vagas para manutenção de computadores, 80 para iniciação à informática e 60 para robótica sejam preenchidas antes do fim do prazo. As aulas, que serão realizadas de segunda a sexta com turmas pela manhã e à tarde, na unidade coelhos, começam no dia 6 de agosto com duração total de três meses.