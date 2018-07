Príncipe dos Poetas invade toda a cidade

Diversos espaços públicos de Campinas viraram pontos de exibição da mostra multiartística dedicada ao escritor Guilherme de Almeida (1890-1969) que termina na quarta-feira (11). Organizada pela coordenadoria de bibliotecas do município, as ações voltadas ao poeta campineiro ocorrem em praças, atielêse bibliotecas.Confira a extensa programação e mais informações sobre a obra e a vida do autor no site:semanaguilhermedea.wixsite.com/2018