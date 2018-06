PRF-PE registra menos mortes e acidentes no São João em 2018

Entre a quinta e o domingo, foram 54 acidentes, com 32 feridos e dois mortos. No ano passado, foram 55 registros de acidentes, com 44 feridos e seis mortes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 54 acidentes entre a quinta-feira (21) e o domingo (24), nas rodovias federais de Pernambuco. As ocorrências deixaram 32 feridos e dois mortos. No mesmo período da Operação São João do ano anterior, foram 55 acidentes, com 44 feridos e seis mortes. Uma redução de 27% na quantidade de feridos e de 65% na quantidade de mortes.



Os acidentes mais graves ocorreram no sábado (23), na BR-316, em Araripina, no Sertão, e na BR-104, em Caruaru, no Agreste. O primeiro foi uma colisão lateral entre um ciclomotor e um veículo não identificado, que resultou na morte do condutor da moto, de 37 anos. O outro acidente foi um atropelamento, que causou a morte de um homem de 29 anos. O veículo envolvido no atropelamento deixou o local.