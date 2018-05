PRF registra aumento no número de mortes durante feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou aumento no número de mortes nas estradas federais de Pernambuco durante o feriadão do Dia do Trabalhador. Entre os dias 27 de abril e 1º de maio, foram contabilizados 57 acidentes, que deixaram 41 feridos e duas pessoas mortas. A operação Dia do Trabalhador do ano passado, que teve um dia a menos, registrou 59 acidentes, com 32 feridos e sete mortes.





As ações educativas alcançaram 1.056 motoristas e passageiros, através de comandos nas rodovias e com o apoio de um ônibus adaptado para a realização de palestras. Já iniciando a campanha Maio Amarelo, foram exibidos vídeos e repassadas dicas de direção defensiva aos condutores, com o objetivo de reduzir a violência no trânsito.



O combate à criminalidade contou com o apoio de grupos especializados e sete pessoas foram detidas por crimes como porte ilegal de arma de fogo, assalto a veículos, por mandados de prisão em aberto e receptação de veículo roubado. Cinco veículos roubados também foram recuperados pelas equipes. De modo a evitar acidentes, 15 animais que estavam soltos foram recolhidos das rodovias e mais de 38 toneladas de excesso de peso foram registradas em veículos de carga.

Durante a operação deste ano, foram fiscalizados 3.538 pessoas e 3.214 veículos, sendo emitidos 1.569 autos de infração por diversas irregularidades. Entre elas, destacam-se 82 pelo não uso do cinto de segurança, 58 por ultrapassagens indevidas, 24 pela falta do capacete e sete pela ausência da cadeirinha. Além disso, foram registradas 741 imagens de veículo com excesso de velocidade através do uso de radar.No enfrentamento à alcoolemia, foram realizados 975 testes com o bafômetro, que resultaram em 30 pessoas autuadas e um motorista preso sob efeito de álcool. Durante os comandos de fiscalização, também foram recolhidos 82 veículos irregulares, além de 98 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e 30 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).