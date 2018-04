PRF inicia operação Dia do Trabalhador em Pernambuco

Começa à zero hora desta sexta-feira (27), a operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que vai reforçar a fiscalização, o policiamento e as ações educativas nas rodovias federais de Pernambuco. A ação segue até a meia-noite de terça-feira (1º) e visa reduzir acidentes graves, que resultam em feridos ou mortes no trânsito.





O uso dos equipamentos de segurança também será verificado, como o capacete, o cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo e os dispositivos de retenção para crianças (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação).



O Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte estará atuando com foco nos veículos de carga. Nas abordagens serão fiscalizados o excesso de peso, a conservação e documentação dos veículos, os equipamentos obrigatórios e o cumprimento da Lei do Descanso do motorista.



O policiamento contará com o apoio de núcleos especializados de combate ao crime, que atuarão de forma preventiva e repressiva, para evitar assaltos, porte ilegal de arma, receptação de veículos roubados e tráfico de drogas.

Em virtude do feriado prolongado, a movimentação de veículos deve aumentar na BR 232, que leva ao Agreste e Sertão do Estado, bem como na BR 101, que leva ao litoral pernambucano. A previsão da Concessionária Rota do Atlântico é de que cerca de 95 mil veículos sigam em direção ao litoral Sul, entre sexta e terça-feira.A fiscalização terá como foco coibir as infrações que podem resultar em vítimas graves, como as ultrapassagens indevidas, a ingestão de álcool pelo motorista, o uso irregular de motocicletas e o excesso de velocidade.