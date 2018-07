PRF encontra mala com 20kg de maconha em bagageiro de ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma mala com 20kg de maconha no bagageiro de um ônibus na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, região Metropolitana do Rio. A droga era transportada por uma adolescente, de 17 anos.Os agentes desconfiaram do nervosismo da jovem durante a abordagem da PRF em blitz. A adolescente afirmou que receberia R$1 mil pela entrega da droga, e que fazia o serviço pela primeira vez.De acordo com a PRF, a mala seria encaminhada para Angra dos Reis. O ônibus seguia de Rio de Janeiro para Ubatuba, em São Paulo.