PRF apreende 3,6 mil litros de bebidas alcoólicas sem registro

Uma carga de 3,6 mil litros de bebida alcoólica de Jurubeba sem registro foi apreendida, nesta quarta-feira (11), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. A mercadoria era transportada por dois homens, de 43 e 18 anos, em um caminhão que havia saído de Garanhuns, no Agreste, em direção a Cabrobó, no Sertão.





Durante a abordagem no quilômetro 279 da rodovia, os policiais constataram que o número de registro informado no rótulo das bebidas era falso e apenas uma pequena parte da mercadoria possuía nota fiscal. Além disso, a bebida não possuía registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).A mercadoria foi encaminhada ao MAPA e a regularidade da empresa será verificada pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ). O estabelecimento que produz as bebidas poderá ser interditado e a multa pelas irregularidades pode chegar a R$117 mil.