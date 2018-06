PRF amplia fiscalização na operação São João em Pernambuco

Velocidade e embriaguez ao volante estarão no foco da ação, que terá reforço de policiais de outros Estados

A fiscalização de trânsito e as ações de combate ao crime serão ampliadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a partir desta quinta-feira (21), na operação São João 2018 em Pernambuco. As atividades tiveram início no começo do mês na região Agreste e serão intensificadas nos próximos dias, em virtude das festividades juninas que ocorrem em todo o estado.



Nesta época, ocorre um aumento na movimentação de veículos principalmente nas BRs 232, 104, 407 e 428, que dão acesso aos municípios de Gravatá, Bezerros e Caruaru, no Agreste, além de Arcoverde e Petrolina, no Sertão. Em virtude da grande procura pelo São João de Pernambuco, a PRF contará este ano com o reforço de policiais do Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Rio Grande do Sul.



O foco da PRF está em coibir as condutas que contribuem para a ocorrência de acidentes graves, como a ingestão de bebida alcoólica pelos motoristas, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e o uso irregular de motocicletas. Neste sentido, radares de velocidade e equipamentos de bafômetro serão utilizados em locais estratégicos para coibir essas infrações.



Durante as abordagens, será solicitado aos motoristas que apresentem a documentação pessoal e do veículo, além de ser verificado se todos utilizam o cinto de segurança ou o dispositivo de retenção para crianças. Também será conferida a conservação do veículo e se os equipamentos obrigatórios estão sendo transportados de forma adequada.



O Núcleo de Operações Especiais e os Grupos de Motociclistas, Operações com Cães e de Policiamento Tático da PRF irão reforçar a segurança e melhorar a fluidez nas rodovias. Os policiais visam coibir assaltos, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação de veículos roubados.