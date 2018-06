Previsão de inverno ameno em São Paulo

Depois de um outono com volume de chuva 33% abaixo da média típica de 240 mm e com rápidas passagens de frentes frias que seguraram a média de temperatura acima do esperado, as previsões para a estação desmentem os boatos que circularam em redes sociais de que esse seria um dos invernos mais gelados das últimas décadas em todo o país.



Segundo o metereologista do INMET Franco Villela, assim como maio registrou dias de queda brusca de temperatura, é muito provável que ondas de frentes frias atinjam o estado. "Ainda assim, esperamos um inverno mais ameno, mas não como o de 2015", informou Villela.



Há três anos, a menor temperatura foi no mês de junho quando o termômetro chegou a 10,6 °C. Já em 2018, houve três ocasiões em que a temparatura ficou abaixo dos 10 °C.



O que mantém as temparaturas neutras, sem grandes oscilações nesse ano, é o fato de que o fenômeno La Niña, que mantinha as águas do Oceano Pacífico Equatorial em temperatura abaixo da média, enfraqueceu consideravelmenet a partir da segunda quizena de abril.



Panorama do País

De acordo com o INMET, o Inverno no Hemisfério Sul teve início às 07h07 do dia 21 de junho. A estação prossegue até às 22h53 do dia 22 de setembro de 2018.



A estação é caracterizada pelo período menos chuvoso das regiões Sudeste, Centro-Oeste e grande parte da região Norte do Brasil. Outra característica a ser ressaltada são as possíveis incursões de massas de ar frio provenientes do sul do continente, que provocam o declínio acentuado das temperaturas do ar.



Esta diminuição de temperatura pode ocasionar formação de geadas, nas regiões Sul, Sudeste e no Estado do Mato Grosso do Sul com chance de queda de neve nas áreas serranas e planaltos da região Sul.

De acordo com o Boletim Climatológico de São Paulo do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), na média, as temperaturas esperadas para o inverno de 2018 não serão tão rigorosas nos próximos três meses.Conforme as previsões, junho segue com média mínima de 12,4 °C e máxima de 22,1 °C. Já o mês de julho fica entre 12,5 °C e 22,2 °C. Agosto, 11,7 °C e 23,9 °C. O início da primavera em setembro de ter as médias de 12,6 °C e 24,5 °C.O regime de chuvas tem a mesma expectativa convencional da estação no estado, ou seja, atmosfera seca do fim de junho até o fim de agosto. O frio também tem grande probabilidade de obedecer às médias usuais do período, que começou na quinta-feira (21).