Prestes a demitir seguranças terceirizados, UnB compra câmeras

Instituição irá gastar mais de R$ 1 milhão com 350 câmeras de segurança; Sem verba, terceirizados poderão ser demitidos

Em meio à ameaça de demitir funcionários terceirizados da vigilância e da limpeza, a Universidade de Brasília (UnB) irá gastar R$ 1,6 milhão na compra de câmeras de segurança. A instituição passa por uma das piores crises financeiras da sua história e poderá suspender as aulas a partir de agosto.



A compra dos 350 equipamentos foi feita por meio de pregão, sem licitação. A previsão e de que as câmeras sejam instaladas em até 60 dias e serão distribuídas nos campi da Asa Norte, Planaltina, Gama e Ceilândia, em locais que apresentam maior quantidade de registros policiais.



O valor do contrato inclui o funcionamento por um ano. Só depois disso é que a universidade e a prestadora do serviço vão negociar um valor para a manutenção, que será pago com a verba de custeio da instituição. Já a instalação será paga com verbas de investimento repassadas pelo Ministério da

Educação (MEC).



Com a argumentação de deficit nos caixas, a reitoria da UnB deverá demitir parte dos terceirizados da vigilância e limpeza para reduzir os gastos. Em nota, a instituição não informou quantas pessoas poderão ser demitidas, disse apenas que está fazendo uma renegociação de contrato junto às empresas terceirizadas.



Manutenção

De acordo a UnB, o custo de manutenção – que inclui limpeza, segurança, água, luz, manutenção de equipamentos e refeições no Restaurante Universitário – deve atingir R$ 214 milhões em 2018. No entanto, o orçamento de custeio repassado pelo Ministério da Educação é de R$ 137 milhões, suficiente para 64% da despesa.



O Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub) informou que compreende os impactos do corte de verbas do governo federal, mas não concorda com as estratégias anunciadas pela UnB para tentar solucionar a questão.