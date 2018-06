Pressão da água será reduzida no Distrito Federal

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) autorizou a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) a reduzir a pressão da água na rede de distribuição. A autorização vale a partir de 15 de junho, data em que se encerra o racionamento.

A meta é reduzir desperdícios de água com o fim do racionamento. A autorização foi publicada no Diário Oficial do DF desta quinta (8).

Segundo o governo, a medida é temporária, mas o período de atuação não foi informado. A redução será aplicada apenas em casos específicas em que, devido a motivos como altitude e relevo, pressões muito altas possam causar perdas no sistema. O abastecimento público não deverá ser comprometido.