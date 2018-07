Presidente do STF impede bloqueio da União nas contas do Rio

Ministra Cármen Lúcia atendeu ao pedido da Procuradoria Geral do Estado

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deferiu o pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ) para que a União se abstenha de executar as contragarantias que seriam realizadas nas contas A e B do antigo Banerj no valor de R$ 574,863 milhões.

As duas contas foram criadas na época da privatização do antigo Banerj como garantias para o pagamento de débitos previdenciários e trabalhistas dos funcionários do banco extinto. Elas já tinham sido motivo de outra liminar, concedida pelo ministro Luiz Fux, em fevereiro e março deste ano, para impedir outro bloqueio anunciado pela União. Agora, a PGE-RJ recorreu à Presidência do STF.

"Defiro o pedido do Estado do Rio de Janeiro no sentido de determinar que a União se abstenha de executar as obrigações de contragarantias expressamente referidas pelo relator Ministro Luiz Fux, devendo a União providenciar a restituição dos valores eventualmente bloqueados, se tanto tiver sido levado a efeito", escreveu a ministra.

"Os danos são evidentes, não apenas pelas razões expostas no documento expedido pela Secretaria de Finanças do Estado, impossibilitando o Estado de honrar a sua folha salarial de junho de 2018 e de repasses obrigatórios aos Municípios, sequer pertencentes ao Estado, em plena execução do acordo de recuperação fiscal firmado com a União, mas, também, porque tal atitude da ré representa insubordinação à decisão proferida por Vossa Excelência nestes autos", afirma a PGE-RJ na petição ao STF.