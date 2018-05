Riotur volta a prometer fim dos megablocos na zona sul

Declaração foi dada na tarde desta segunda, após reuniões com associações de moradores, entidades carnavalescas e órgãos públicos

A Riotur voltou a afirmar que está completamente descartada a possibilidade de realização dos chamados megablocos em bairros da zona sul no Carnaval de 2019. A declaração foi dada pelo presidente do órgão municipal, Marcelo Alves, durante reunião nesta segunda (7), mas a decisão já havia sido anunciada em março, numa audiência da Comissão de Turismo da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio), conforme noticiou o Destak.



Umas das alternativas propostas havia sido a Enseada de Botafogo, que também foi descartada pela Riotur, já que a CET Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro) alegou que o local não tem estrutura necessária para a realização de eventos de médio e grande porte.



A medida foi motivada pela confusão durante o bloco da Favorita, que reuniu 700 mil pessoas em Copacabana, o triplo do previsto, no último Carnaval. A ideia é que as agremiações de rua que reúnem uma grande aglomeração de público passem a desfilar no Centro, mas a decisão ainda não é final. O presidente da Riotur Marcelo Alves propôs que o organizadores apresentem uma nova proposta de segunda opção de local para realização de megablocos, para que os órgãos públicos possam avaliar a viabilidade. Outra reunião deve ser realizada no próximo dia 23 para debater o assunto.



No encontro desta segunda (7), a empresa municipal de turismo esteve ao lado de associações de moradores de bairros da zona sul, como Botafogo, Ipanema, Leblon e Gávea, além de representantes de órgãos públicos, como CET-Rio e Comlurb, e de entidades carnavalescas.