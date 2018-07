Preparativos para festa de padroeira mudam rotas de ônibus

Alterações entram em vigor nesta quarta-feira (4) e afetam 26 linhas de ônibus que circulam no Centro da capital pernambucana

A montagem dos equipamentos para a festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, tem início nesta quarta-feira (4), a partir das 21h. O material ficará disposto ao longo da avenida Dantas Barreto, no trecho que vai da avenida Nossa Senhora do Carmo à rua Tobias Barreto, área interditada pela CTTU, no centro da capital.



Por isso, o Grande Recife Consórcio, responsável pelo gerenciamento dos transportes metropolitanos, altera temporariamente o itinerário de 26 linhas de ônibus que deverão trafegar pela pista leste (esquerda) da avenida até o fim dos festejos. O ponto alto das festividades ocorre no dia 16 de julho, quando é realizada uma procissão nas ruas centrais da capital.



Com a mudança, as paradas nº 180238, nº 180239, nº 180240, nº 180241, nº 180243, nº 180244 e nº 180245, localizadas no trecho entre a rua Tobias Barreto e a rua São João, sentido cidade/subúrbio, serão provisoriamente desativadas. Os motoristas deverão parar para o embarque e desembarque de passageiros nas paradas instaladas no canteiro central da avenida Dantas.



A primeira parada será logo após a Travessa de São Pedro (via de acesso ao Pátio de São Pedro) e a segunda pouco antes do cruzamento com a Travessa dos Martyrios (próximo ao Camelódromo). Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente (0800-081-0158) ou WhatsApp para reclamações (99488-3999).