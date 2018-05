Prejuízos após três meses da queda do viaduto

Governo ainda não definiu quando as obras de recuperação do viaduto terão início

Mais de três meses depois da queda do viaduto sobre a Galeria dos Estados, prejuízos e indefinição de obras seguem sendo as únicas certezas para os brasilienses que passam pelos tapumes que hoje cercam a estrutura no centro da capital. Mesmo sem homens trabalhando no local, o GDF defende que irá entregar o trecho até setembro deste ano.



Após várias indefinições sobre o que se iria fazer no local – demolir tudo ou apenas recuperar o que desabou – o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER-DF) cravou no final de março que iria apenas reformar a parte que caiu. Após essa fase, o órgão informou que iria abrir uma licitação para contratar um consórcio que realizará a obra.



Questionado pelo Destak, o DER informou que o projeto de recuperação já foi elaborado e agora está preparando um termo de referência para liberar a licitação. O órgão alegou que só após a fase de orçamentos terá uma previsão real de quanto irá custar a obra.



Outra incerteza é o futuro dos donos dos restaurantes que foram interditados após o acidente. No final de fevereiro o GDF chegou a fazer uma reunião com os empresários e afirmou que em 30 dias iria indenizar e realocar provisoriamente essas pessoas para quiosques da Rodoviária do Plano Piloto onde eles poderiam reabrir seus negócios, porém, segundo uma das proprietárias ouvidas pelo Destak, esse acordo só ficou na promessa.



"Tivemos apenas a reunião de fevereiro com o governo. Pediram documentos, entregamos e depois disso nada mais foi feito. Ficamos só na expectativa", afirmou Jesus Merinda, proprietária do restaurante Floresta. Segundo ela, eles tentaram contato com o GDF que alegou dar uma resposta até o fim desta semana.



A empresária afirma que já parou de somar as dívidas e os prejuízos que vem acumulando por causa do acidente. "Lá era o sustento da minha família. Não tínhamos outro meio de renda, ainda tive que fazer um empréstimo para acertar com os nossos funcionários, pois eles são pais de família e não íamos dar um calote", conta.



O Destak procurou a Casa Civil, responsável pela negociação com os empresários, porém até o fechamento desta matéria a pasta não tinha se manifestado.