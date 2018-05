Prejuízo chega a R$ 1 bilhão por dia no comércio do Estado do Rio

Efeitos da paralisação na economia do Rio devem influenciar o percentual de crescimento previsto para este ano, que passa dos iniciais 1,5% para 1%

A greve dos caminhoneiros, que já dura uma semana e causa impactos de abastecimento em todo o país, principalmente de combustível, deve provocar prejuízo ao comércio do Estado do Rio que gira em torno de R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão por dia, de acordo com cálculos da Fecomércio-RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio). Os efeitos da paralisação na economia devem influenciar inclusive o percentual de crescimento fluminense previsto para este ano, que vai de 1,5% para um patamar mais próximo de 1%.



"Além dos prejuízos com o desabastecimento do comércio, provocado pelos bloqueios, a interrupção no fornecimento de combustíveis gerou também impactos secundários no faturamento do comércio e dos serviços. Os reflexos negativos cresceram ao longo dos últimos dias, com a grande dificuldade de movimentação de parte da população, que deixou de trabalhar, prestar serviços e/ou consumir, provocando um efeito em cadeia", explicou, em nota, a Fecomércio-RJ, que disse ainda que o retorno à normalidade não será imediato.



Já no setor da indústria, os primeiros cinco dias de greve dos caminhoneiros já causaram um prejuízo de R$ 77 milhões em seu PIB (Produto Interno Bruto), até a última sexta (25), ainda sem contar o fim de semana e este segunda (28), de acordo com a Firjan (Federação das Indústrias do Rio). Ao menos 90% das indústrias foram afetadas de alguma forma pela greve, sendo que 16% chegaram a ter a sua produção totalmente paralisada por pelo menos um dia. Em média, a redução nas atividades das indústrias foi de 44%.