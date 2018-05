Prefeitura vai dar nome de Mac Dowell à autoestrada Lagoa-Barra

Anúncio foi feito por Marcelo Crivella nesta terça (22), durante o velório do vice-prefeito, no Palácio da Cidade

A autoestrada Lagoa-Barra, que liga as zonas sul e oeste da cidade, vai ganhar o nome do vice-prefeito do Rio, Fernando Mac Dowell, que morreu no último domingo (20), após um infarto. O anúncio foi feito nesta terça (22), pelo prefeito Marcelo Crivella, durante o velório do engenheiro, realizado no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul.



"Eu e o governador estamos anunciando que a nossa autoestrada vai se chamar Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, em homenagem a um dos mais ilustres nomes da engenharia da nossa cidade. Estávamos conversando e não sabemos de uma obra em transporte que não tivesse a participação efetiva ou como consultor do Fernando [Mac Dowell]. Grande contribuição na Linha 1 e 2 do metrô, grande contribuição nessa autoestrada, grande contribuição na Linha Amarela", afirmou o prefeito Marcelo Crivella, durante a cerimônia.



O velório começou às 9h e foi acompanhado por parentes e amigos. Mais de 100 pessoas já haviam passado pelo local até 11h, quando a imprensa teve acesso ao salão onde o corpo era velado, por apenas 10 minutos. Entre os que foram prestar suas últimas homenagens, estavam algumas autoridades, como o governador Luiz Fernando Pezão.



"Sempre acompanhei o trabalho dele desde os tempos de DER (Departamento de Estadas e Rodagens). Era uma fonte de conhecimento, puxava a nossa orelha quando estávamos errados. É uma perda irreparável para o Estado, para o país", afirmou o governador, que completou ainda que, há menos de um mês, havia conversado com Mac Dowell sobre novos traçados para o Metrô Rio, de acordo com "O Globo".



O sepultamento, realizado às 15h, no Cemitério São João Batista, também em Botafogo, é fechado à imprensa e reservado apenas a familiares e colegas de Mac Dowell.