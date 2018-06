Prefeitura retoma o Programa Concilia Rio

Nesta quarta-feira (20), a prefeitura do Rio de Janeiro reiniciou as atividades do Programa Concilia Rio, gerenciada pela Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município. Com isso, os contribuintes com débitos de ISS, IPTU e TCL, inscritos ou não em dívida ativa, poderão renegociar suas dívidas (geradas até 31 de dezembro de 2017) com descontos. O prazo para adesão ao programa é de 90 dias.

Os benefícios oferecidos pelo Concilia Rio incidem nos acréscimos moratórios e nas multas, que são valores acrescidos à dívida original. Os percentuais de descontos variam de acordo com a modalidade de pagamento escolhida. Quem pagar o débito à vista terá descontos de 80% nos juros. Quem parcelar a dívida em até 24 vezes garante a redução de até 50%.

Além do posto de atendimento do IPTU no Centro Administrativo São Sebastião (CASS), no térreo do bloco anexo, que atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, seis Serviços de Atendimento Integrado ao Contribuinte estão à disposição dos interessados em diversos pontos da cidade. Confira:





Tijuca

- Rua Desembargador Izidro, 41, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Barra da Tijuca

- Barra Shopping - Avenida das Américas, 4.666, 3º piso, ao lado do Centro Médico, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e, aos sábados, das 10h às 16h.