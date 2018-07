Prefeitura regulamenta lei sobre Bilhete Único Municipal

A prefeitura do Rio regulamentou a lei que institui o Bilhete Único Municipal, e a lei que assegura o exercício das gratuidades previstas. No Bilhete Único Municipal, o passageiro tem o prazo máximo de duas horas e 30 minutos entre o primeiro e o segundo validador de transporte, com limite de duas viagens unidirecionais por dia, de um ponto de origem para outro de destino diverso.

Nos ônibus convencionais com duas portas, nos ônibus BRT e no Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), com apresentação do cartão eletrônico, as gratuidades são concedidas a maiores de 65 anos, a alunos uniformizados da rede pública de Ensino Fundamental e Médio e a pessoas com deficiência, renais crônicos, transplantados, hansenianos, portadores do vírus HIV e demais doenças crônicas que necessitem de tratamento continuado e de acompanhante, quando este se fizer necessário. Crianças de até cinco anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, também têm ingresso gratuito.

Maiores de 65 anos, pessoas com deficiência e acompanhante, quando necessário, terão passagens de gratuidade ilimitadas. Portadores de doenças renais crônicas, transplantados, hansenianos e portadores do vírus HIV que necessitem de tratamento continuado e do deslocamento para tratamento, com seus acompanhantes, quando necessários, terão no mínimo 60 passagens mensais, o que poderá ser ampliado mediante apresentação de laudo médico.



Já pessoas com outras doenças crônicas que precisem de acompanhamento continuado, com acompanhantes, terão a quantidade de passagens definidas por laudo médico emitidos por órgãos oficiais de saúde e clínicas credenciadas.