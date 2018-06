Prefeitura promete frota da Comlurb 100% elétrica até o fim do ano

Três primeiros veículos foram apresentados nesta terça (5) e serão utilizados na coleta de lixo hospitalar nas unidades de saúde do município

A Prefeitura do Rio prometeu tornar elétrica – e consequentemente silenciosa e sustentável –toda a frota da Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana), até o fim deste ano. Na manhã desta terça (5), Dia Internacional do Meio Ambiente, o primeiro passo foi dado nesta direção: três veículos novos foram apresentados pelo prefeito Marcelo Crivella.



Os novos furgões não emitem gases de efeito estufa, têm capacidade para carregar 750 kg e andam a no máximo 50 km/h, com autonomia de 250 km por recarga elétrica – que é feita em totens na garagem da Comlurb, em Bangu, na zona oeste, e leva apenas duas horas. A despesa com combustível deve ser reduzida em 80%. Além disso, a vida útil do automóvel é cinco vezes maior que a de carros normais, movidos a combustíveis fósseis.



Os novos veículos serão utilizados na coleta de lixohospitalar nas cinco maiores unidades de saúde da rede pública municipal: Souza Aguiar (Centro); Miguel Couto (Gávea); Salgado Filho (Méier); Hospital-Maternidade Leila Diniz e Lourenço Jorge (ambos na Barra da Tijuca).



A ideia é que todos os veículos da frota da companhia sejam elétricos até dezembro. Por praticamente não fazerem ruído, eles poderão operar em áreas residenciais, durante a noite. "No segundo semestre vamos começar a trocar também a nossa frota de caminhões de coleta residencial. Aos poucos, a frota receberá veículos elétricos, até que todos sejam assim", prometeu Crivella, que completou: "É economia para a cidade e, sobretudo, um ganho para a saúde dos nossos moradores".