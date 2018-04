Prefeitura prepara plano de apoio à segurança pública

–

"Pontos do plano municipal já estão sendo executados a partir das premissas dessa cartilha inicial. Esperamos que [o plano] saia em quatro ou cinco meses", disse o secretário, ao que completou: "O papel da cartilha é que as autoridades tomem conhecimento do que está escrito. São premissas atreladas ao plano de segurança. Está tudo amarrado. Vamos entregá-la aos guardas municipais e depois à sociedade civil".



A integração entre órgãos municipais é a base do projeto – que prevê a articulação com as esferas Estadual e federal e parcerias com a sociedade civil – na implementação de ações preventivas, voltadas à segurança da cidade e à redução dos índices de criminalidade. A ideia é desenvolver medidas estruturantes.

"O documento foi determinado pelo [prefeito Marcelo] Crivella, no sentido de dar forma ao plano, tendo em vista que a segurança é dever do Estado. Apesar do município não ser obrigado, ele faz solidariamente para dar apoio às forças de segurança pública. Teremos uma resposta do que a prefeitura pode dar de apoio à segurança, que está insuportável. [A cartilha] não vai reduzir a taxa criminal amanhã, mas ela dá as premissas a serem seguidas para a formatação do plano", explica o secretário.



A ideia é que os ógãos municipais possam dar um apoio periférico às ações de segurança, com melhorias na iluminação pública, na coleta de lixo, no reparo e na conservação de ruas e avenidas, entre outros pontos. A Guarda Municipal, por exemplo, já atua em casos de desrespeito à Lei do Silêncio, para desafogar a atuação da Polícia Militar, sobrecarregada em funções de patrulhamento e em grandes operações de combate à criminalidade.