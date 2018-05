Prefeitura libera horários de carga e descarga na cidade

Medida atende a um pedido feito pela Fecomércio-RJ e deve ter duração de dez dias

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e da CET-Rio, confirmou que vai liberar os horários de carga e descarga para todos os tipos de veículos na cidade, suspendendo as proibições antes vigentes. A previsão é que a medida dure dez dias.



A medida atende a um pedido da Fecomércio-RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado), que tem como objetivo "facilitar a normalização do fornecimento de produtos fundamentais à população, tendo em vista que o comércio na cidade já sofre com o desabastecimento", conforme informou a nota da federação.



Antes da liberação, veículos pesados, como os caminhões de carga, tinham restrições de circulação, por exemplo, em ruas da Zona Portuária,em dias úteis, das 6h às 21h, com intuito de melhorar a mobilidade urbana e reduzir o impacto do fluxo intenso de veículos neste período. Por ora, no entanto, a proibição segue suspensa, até que a situação seja normalizada.



"É preciso os produtos cheguem o quanto antes para os consumidores", afirma Antonio Florêncio de Queiroz Júnior, presidente da Fecomércio-RJ.