Sentinela Carioca prevê uso do aparato tecnológico em serviços da prefeitura e em auxílio à segurança pública

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, lançou nesta sexta (8) o programa Sentinela Carioca, que prevê o uso de drones em serviços da prefeitura e no auxílio a ações de segurança pública. O município vai alugar 18 aparelhos, por meio de um edital que deve ser lançado até julho.



Os custos totais do projeto não foram divulgados. Foi apresentado somente um termo de referência para o chamamento de empresas e consórcios interessados em participar da licitação para contratação dos drones. A partir desse termo, as companhias farão suas propostas e, com base nessas informações, será elaborado o edital de licitação, segundo o diretor-presidente da IplanRio (Empresa Municipal de Informática), Fábio Pimentel.



Essa tecnologia de monitoramento aéreo por meio de drones e aeronaves não-tripuladas, que o prefeito disse ter ido à Europa estudar, já é utilizada por órgãos estaduais há pelo menos dois anos, principalmente em salvamentos e resgates do Corpo de Bombeiros, mas também em fase de testes nas polícias Civil e Militar, conforme revelou o Destak, em fevereiro.