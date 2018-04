Prefeitura interdita sítio onde milicianos foram presos

Local não tinha licença para funcionar como estabelecimento comercial e foi fechado nesta quarta (11)

O Sítio Três Irmãos, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, onde 159 milicianos foram presos pela Polícia Civil durante uma festa no fim de semana, foi interditado pela Prefeitura do Rio, na manhã desta quarta (11), por não ter licença para funcionar como estabelecimento comercial e por não constar no cadastro do IPTU, conforme a Coordenadoria Regional de Licenciamento e Fiscalização publicou no "Diário Oficial".



Os fiscais ainda pretendem interditar os locais que realizaram venda de ingressos para o evento realizado no sítio no sábado, quando o grupo foi preso. Alguns suspeitos detidos alegam não ter envolvimento com a milícia e que foram ao local para assistir a shows de pagode, após pagarem R$ 10 pelo ingresso na festa. Segundo a polícia, apesar de ter sido um evento aberto, bandidos ostentavam fuzis e outros armamentos pesados sem discrição durante a confraternização.



Prisões são mantidas



O Tribunal de Justiça do Rio decidiu manter a prisão preventiva de todos os detidos durante a operação da polícia no Sítio Três Irmãos. As audiências de custódia tiveram quase 15 horas de duração e, apesar de terem começado na terça (10), terminaram apenas na madrugada de quarta (11), por volta das 3h30. Os 159 presos foram divididos em grupos de 23 pessoas e se revezavam na sala de videoconferência. Os suspeitos tiveram assistência de advogados particulares ou de membros da Defensoria Pública do Rio.