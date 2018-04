Prefeitura inicia ação contra a gripe

Existem três tipos de vírus influenza que circulam no Brasil: A, B e C. O tipo C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública.



Já os tipos A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus Influenza A (A H1N1) responsável pelas grandes pandemias.



Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode ser contaminada pelo vírus Influenza, mas alguns indivíduos são mais propensos a desenvolverem complicações graves, como idosos ou crianças menores de dois anos, entre outros.

A Prefeitura de Campinas tem utilizado as redes sociais para orientar e informar a população sobre a Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza. Na semana passada, o governo municipal divulgou três vídeos no WhatsApp com Rodrigo Angerami, médico infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA), esclarecendo dúvidas sobre a doença e a vacina. Sob o slogan "Que boato foi esse?", a ação visa atrair a atenção para a gripe, que registrou 432 casos na cidade em 2017, causando a morte de cinco pessoas.Todos os conteúdos, além dos vídeos, também serão divulgados na TV Câmara e na Rádio Educativa.De acordo com a Secretaria de Saúde, a imunização de toda a população vai continuar nos centros de saúde enquanto houver estoque da vacina, independente do término da campanha nacional. O último balanço divulgado sobre a campanha de 2017, informa que 201,9 mil pessoas foram vacinadas, o que representou 79,8% da meta inicial, sem incluir os doentes crônicos.Neste ano, até ontem foram registrados dois casos de gripe na cidade, um do tipo B e outro do tipo H3N2.A influenza - ou gripe - é uma infecção aguda do sistema respiratório, ocasionada pelo vírus Influenza, com grande poder de transmissão. Começa com febre, em geral, acima de 38º C, dor muscular e de garganta, prostração, dor de cabeça e tosse seca. Os sintomas são mais intensos no início da doença, que dura de 10 a 15 dias. Em alguns casos, os sintomas respiratórios ficam mais evidentes e a doença pode evoluir para um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), podendo levar à morte.