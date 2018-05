Prefeitura garante voltas às aulas e 100% dos ônibus nas ruas na terça (29)

No caso da Comlurb, a situação da coleta de lixo, principalmente domiciliar, está totalmente normalizada. No domingo (27), a companhia de limpeza urbana já havia recebido 30 mil litros de diesel. E, nesta segunda (28) pela manhã, chegaram mais 35 mil litros. Segue, portanto, o plano normal de trabalho da Comlurb, sem alterações.



No caso da Rio Águas, a empresa precisava de 1,5 mil litros de diesel – e já conseguiu, de acordo com o secretário – para operar as comportas do canal do Jardim de Alah, responsáveis por manter a quantidade de oxigênio na água da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, evitando a mortandade de peixes.

Após reunião no Centro de Operações da prefeitura, na tarde desta segunda (28), com todo o secretariado municipal, além das empresas e concessionárias que administram os transportes na cidade, o secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, afirmou que 100% da frota de ônibus municipais e do BRT Rio está garantida nas ruas, nesta terça (29), assim como boa parte dos veículos intermunicipais que operam na Região Metropolitana. Por conta disso, ele também garantiu que as escolas e creches municipais voltam às aulas."A situação de hoje é melhor do que a de ontem, que é melhor do que a de anteontem. Ainda estamos em estado de atenção apenas por precaução. A prefeitura tem controle total do que está acontecendo. Não temos como voltar a um estado de normalidade agora porque ainda não está tudo normal. A prefeitura e o Estado ainda estão tendo que coordenar ações de escoltas, por exemplo. Mas há visível melhora no quadro", disse o secretário, em entrevista à TV Globo.No caso dos hospitais da rede municipal, assim como já vem acontecendo nas redes estadual e privada, as cirurgias eletivas estão suspensas, até que a crise diminua e o abastecimento seja regularizado. Por enquanto, a prioridade são de cirurgias de emergência.