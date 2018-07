Prefeitura do Rio se defende de acusações

A prefeitura do Rio de Janeiro se defendeu das medidas anunciadas pela justiça contra Marcelo Crivella. Segundo nota, as medidas não tem relação com a administração municipal. A prefeitura garantiu que todas as dúvidas geradas serão esclarecidas.

Na última segunda-feira, 16, a Justiça do Rio decidiu que Crivella está proibido de usar a máquina pública em benefício próprio ou de grupos religiosos. Caso as medidas sejam descumpridas, o prefeito pode ser afastado. Além disso, o prefeito sofreu bloqueio de bens por decisão do juiz federal Renato C Borelli, da 20º Vara Federal, do Distrito Federal, devido uma ação de improbidade administrativa.

A nota da prefeitura também fala sobre uma "profunda preocupação a vulneração ao regime democrático e ao Estado de Direito", já que o prefeito foi democraticamente eleito. A nota segue dizendo que Crivella só pode ser afastado preventivamente por decisão do Poder Legislativo ou no caso de haver prejuízo para a apuração.