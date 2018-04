Prefeitura do Rio espera vacinar 1,4 milhão contra a gripe

A vacina estará disponível durante toda a campanha em unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde). O serviço acontece de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. No caso das mulheres com até 45 dias do parto, será solicitada umacomprovação da condição clínica. A meta da prefeitura é vacinar 90% dos grupos alvo recomendados na campanha.



A vacina tem o imunizante contra os três subtipos de vírus da gripe que infectam os humanos: H1N1, H3N2 e Influenza B.



No dia 12 de maio, acontecerá o dia "D" de mobilização, com postos extras montados em toda a cidade para facilitar o acesso da população à vacina. A campanha de vacinação acontece até o dia 1º de junho.



A imunização é contraindicada para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, é recomendado adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.

A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta terça (24) em 92 municípios do Estado. Na capital fluminense, a expectativa é vacinar 1,4 milhão de pessoas. A vacina é indicada para idosos a partir dos 60 anos, crianças de seis meses a quatro anos, gestantes, mães com até 45 dias após o parto, funcionários da saúde, portadores de doenças crônicas e professores das redes pública e privada em atividade.O prefeito Marcelo Crivella esteve na Clínica da Família Nildo Aguiar, em Realengo, zona oeste, e fez um apelo para que o público-alvo da campanha compareça aos postos para evitar uma gripe na chegada do inverno.A vacinação tem como objetivo evitar o contágio pelo vírus da gripe, diminuindo, desta maneira, as internações, complicações e mortes em decorrência das infecções provocadas pela doença.