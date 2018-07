Prefeitura divulga resultado do Prouni Recife

Os candidatos podem conferir a relação dos convocados pela internet

Os candidatos que se inscreveram para o processo seletivo 2018.2 do Prouni Recife já podem conferir, a partir desta segunda-feira (30), a listagem com o resultado dos classificados, por meio do site www.prouni.recife.pe.gov.br. Ao todo, foram oferecidas 363 vagas em 68 cursos, distribuídas pelas nove instituições de ensino superior cadastradas para o segundo semestre do ano.



Os candidatos convocados devem comprovar os dados pessoais informados na inscrição entre as datas 30 de julho a 3 de agosto, mediante comparecimento na faculdade onde estudarão. Quem não se adequar aos critérios do Prouni Recife ou não fizer a matrícula na instituição perderá a vaga, que será disponibilizada na segunda convocação.



O objetivo do Prouni Recife é oferecer bolsas de estudos universitárias gratuitas para estudantes de cursos presenciais de graduação e de cursos superiores de menor duração em instituições privadas de ensino superior estabelecidas no município do Recife.



O programa foi instituído pela Lei n° 18.113/2015 e funciona sob o regime de concessão de isenção fiscal. Com isso, o número de bolsas concedidas aumenta na mesma proporção em que há uma redução na alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) a ser pago pelos Institutos de Ensino Superior (IES).