Prefeitura decreta ponto facultativo em 2 de julho, dia de jogo do Brasil na Copa

A Prefeitura do Rio estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (2), por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo, às 11h. O decreto do prefeito Marcelo Crivella, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (29), exclui desta medida os expedientes nos órgãos cujos serviços não podem ser interrompidos.