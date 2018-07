Prefeitura de São Bernardo irá leiloar frota de veículos

Administração anunciou a contratação de empresa de aplicativo de transporte para deslocamento de servidores públicos

A Prefeitura de São Bernardo assinou contrato anual de R$ 1,8 milhão para a contratação de empresa de aplicativo de transporte para deslocamento de servidores públicos em agendas administrativas e oficiais. O serviço será prestado pela 99 Táxis.



De acordo com o modelo, os atuais motoristas serão remanejados de cargos e os automóveis serão leiloados. A perspectiva é que uma parte dos servidores seja destinada ao transporte escolar e que outros funcionários sejam alocada em outros setores.



Segundo a administração, atualmente são gastos cerca de R$ 10 por quilômetro rodado pela frota. A contratação do aplicativo fará essa soma cair para R$ 2,70.



Nos cálculos da prefeitura estão inclusos os gastos com manutenção, salários de motoristas e demais custos com os veículos e deslocamentos.



A estimativa é que o contrato gere economia de R$ 4,5 milhões ao Executivo. Em 2017, as despesas da Prefeitura com a frota somaram R$ 6,6 milhões.



"Encontramos diversas dificuldades no ano passado, falta de funcionários, frota sucateada, esperamos ter mais produtividade com esse novo contrato", disse o secretário de Serviços Urbanos, Mário Orsolan.



O serviço deve ser implantado a partir do dia primeiro de agosto.



O uso do aplicativo atenderá os deslocamentos dos servidores públicos somente em agendas oficiais e demandas administrativas. Os secretários e presidentes de autarquias não poderão utilizar os novos serviços.