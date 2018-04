Prefeitura anuncia versão iOS e modo corporativo no Taxi.rio

A prefeitura será o primeiro cliente, mas temos conversas com outras empresas também", disse Pimentel. Crivella prevê que novas empresas serão convidadas a usar o aplicativo "a ssim que o sistema corporativo estiver em pleno funcionamento, com economia comprovada na prefeitura".



Outro ponto ressaltado é o serviço de zeladoria, que pretende ter o taxista como um agente para informar pequenos problemas na capital, como queda de árvores e buracos pelas ruas, "para partilhar a gestão da cidade", de acordo com Fábio Pimentel. Além disso, as parcerias com empresas foram mencionadas, como uma rede de rescontos no AquaRio para taxistas e para os usuários do aplicativo.



"Fazemos 10 mil corridas por dia. Mas imagina quando souberem que quem vai através do aplicativo tem desconto no AquaRio. As 3 mil que já vão visitar o aquário todos os dias passarão a ir conosco. Faríamoss 13 mil corridas por dia", disse Crivella, que afirmou pensar em iniciativas voltadas para a saúde dos taxistas para ações futuras.



Nesses seis meses de funcionamento, a estimativa é que a plataforma tenha movimentado cerca de R$ 23 milhões. A expectativa de Pimentel é que a ideia seja implantada em todo o Brasil. Sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte no Rio, o prefeito afirmou que acredita que a taxa paga à prefeitura, além dos 5% já pagos pelo uso, girará em torno de 1 ou 2%.