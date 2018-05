Prefeitos solicitam retomada de convênio para auxílio-aluguel

Os prefeitos do Grande ABC solicitaram, durante Assembleia Geral do Consórcio, a retomada do convênio com o Governo do Estado para custear 50% do valor do auxílio aluguel das famílias removidas das áreas de risco na região. Para viabilizar a retomada do convênio, os municípios passarão a informar os números atualizados das famílias em situação de risco na região.Durante o encontro, também foi tratada a questão das pendências financeiras da concessionária de rodovias SPMar, responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel, com municípios da região. De acordo com o Consórcio, um ofício será encaminhado sobre a situação à Artesp, e nele também estará incluso a questão de demolir a praça de cobrança de pedágio desativada em Mauá, conforme pedido do prefeito.A parceria público-privada (PPP) para construção e operação da linha 18-Bronze do Metrô foi assinada em agosto de 2014, mas a iniciativa nem saiu do papel. O subsecretário Edmur Mesquita disse que atualizará os prefeitos nas próximas reuniões sobre essa questão.