Prefeito sanciona Lei da Mais Valia

Lei regulariza alterações em imóveis residenciais e comerciais do Rio

O prefeito Marcelo Crivella sancionou a Lei da Mais Valia, que permite a legalização de obras que estavam irregulares e que foram feitas para ampliação ou modificação de imóveis residenciais ou comerciais na cidade. O texto foi publicado no "Diário Oficial do Município" na última quinta feira (19).

Os proprietários têm até 90 dias para dar entrada no pedido de legalização, após o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Municipais (DARM). Quem fizer isso em até 30 dias terá direito a desconto de 5% na taxa.

Nesta sexta-feira (20), foi lançado um portal (www.maisvalia.rio), onde estão disponíveis os formulários e documentos necessários. No site, há também um passo a passo, com perguntas e respostas, sobre como o cidadão deve proceder para pedir a regularização de suas obras.

A lei tem dois pontos importantes, o da Mais Valia, que regulariza intervenções já realizadas nos imóveis, e o do Mais Valerá, que vai legalizar obras que os proprietários ainda planejam realizar. O benefício é para intervenções que não sejam de grande impacto e não justifiquem ação de demolição por parte do município. A alteração no imóvel será permitida desde que não ultrapasse mais de um pavimento acima do gabarito e que o projeto seja aprovado nas conformidades da legislação.



Imóveis residenciais e comerciais

No caso dos imóveis residenciais, são permitidas ampliações horizontais nas coberturas, desde que sem o acréscimo de gabarito. O fechamento de varandas passa a ser permitido. Pelas novas regras, apenas o fechamento com as chamadas "cortinas de vidro" fica isento da taxa, com base em uma lei já existente.

Para as edificações comerciais, a proposta oferece condições para construção de jirau (uma espécie de mezanino) de 50% nos pavimentos situados acima do primeiro andar. Antes, isso só era permitido em lojas no andar térreo. Agora, também poderá ser realizado em pavimentos superiores e será permitido em toda a cidade.

A taxa cobrada vai ser proporcional aos metros quadrados do espaço que foi fechado, com base no valor do imóvel no IPTU. Além disso, a fórmula de cálculo leva em consideração a metragem da área a ser legalizada, o valor do metro quadrado e a localização do imóvel, além de outros fatores. A estimativa é de que a arrecadação aumente em R$ 300 milhões para os cofres municipais.