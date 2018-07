Prefeito revitaliza praça em Vila Kennedy

O prefeito Marcelo Crivella inaugurou, nesta sexta-feira (27), a nova Praça Miami, na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade. Com a conclusão das obras, o local volta a ser um ponto comercial de referência. As melhorias vão fazer da praça um polo gastronômico, cultural e de convivência para toda a região.A Prefeitura construiu 52 quiosques com relógio para medição do consumo de energia e ponto de água tratada e de esgoto. A praça também recebeu infraestrutura completa, novo piso e calçamento, academia da terceira idade, parquinho infantil e área de lazer. Além disso, a Prefeitura instalou um novo sistema de iluminação, com 32 pontos de luz distribuídos por cinco postes.