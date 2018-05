Prefeito e secretário de Mauá são detidos por ação da PF

Policiais encontraram dinheiro na casa de Átila Jacomussi (PSB) e de José Gaspar (PCdoB), secretário de Governo e de Transportes

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e o secretário de Governo e de Transportes da cidade, João Gaspar (PCdoB), foram detidos nesta quarta-feira (9) pela operação Prato Feito, da Polícia Federal.



A ação investiga fraudes em contratos da merenda escolar em todo o Estado de São Paulo. No ABC, 19 mandados foram emitidos, sendo cinco em Mauá, seis em Santo André e oito em São Bernardo.



De acordo com os policiais, foram encontrados R$ 87 mil na casa de Jacomussi e R$ 588,4 mil na residência de Gaspar. Os dois foram levados para a sede da Polícia Federal, em São Paulo, e permaneceram no local até a madrugada desta quinta-feira (10).



Em nota, a Prefeitura de Mauá, informou que o prefeito foi à sede da PF voluntariamente, para prestar esclarecimentos.



Gaspar foi flagrado em escutas telefônicas negociando com agentes públicos e empresários das cidades de Peruíbe e São Sebastião, quando era assessor parlamentar do mandato de Jacomussi como deputado estadual (em 2015 e 2016). A PF quebrou o sigilo bancário do secretário de Mauá e atestou pagamentos de empresários na conta dele.



Os advogados de José Gaspar declararam a imprensa que vão recorrer da prisão e alegam que ele é inocente.



Outros políticos citados



Além dos políticos de Mauá, o secretário de Assuntos Governamentais de São Bernardo e presidente da FUABC (Fundação do ABC), Carlos Maciel também foi um dos alvos da operação na região. e pediu demissão dos dois cargos. Ele pediu desligamento dos cargos na tarde desta quarta-feira (9).



A Fundação informou em nota que a médica Dra. Adriana Berringer Stephan, até então vice-presidente da FUABC, assume o comando da entidade interinamente.