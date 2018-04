Prefeito de Rio Grande é expulso do PSDB

Medida foi tomada, após Maranhão anunciar apoio a candidatura de Márcio França ao governo de São Paulo

O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), foi expulso do PSDB nesta semana. A medida foi tomada após o político do ABC declarar apoio a candidatura de Márcio França (PSB) ao Governo de São Paulo nas eleições de outubro deste ano, contra o ex-prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).



A decisão de expulsão foi protocolada pelo presidente estadual do PSDB, o deputado Pedro Tobias, e efetivada em reunião da executiva do partido nesta segunda-feira (23).



Maranhão declarou que não foi notificado oficialmente sobre a medida. Mas que apoiará França pela lealdade que ele dedicou ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB).



São Caetano



Márcio França também recebeu o apoio de Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), que disputará uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Entretanto, o chefe do Executivo municipal esteve na festa de apoio a candidatura de Doria na semana passada.