Prefeito cria duas comissões para fiscalizar o Jardim Zoológico

Um decreto do prefeito Marcelo Crivella criou a Comissão de Fiscalização da Garantia do Bem-Estar Animal e a Comissão de Fiscalização de Cumprimento dos Encargos de Conservação, Manutenção e Remodelação do Jardim Zoológico Municipal. O texto foi publicado ontem (19) no "Diário Oficial do Município".