Prefeita de Mauá tem mal-estar e é internada

Alaíde Damos passou a noite de quinta para sexta-feira em hospital, mas já recebeu alta

A prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), passou mal e precisou ser internada no Hospital América. Ela recebeu alta média no início da noite desta sexta-feira (27) após passar cerca de 24 horas em observação na unidade de saúde.



De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o fato teria ocorrido devido a uma alteração na pressão arterial. "A prefeita passou por exames, a pressão, que estava elevada, foi controlada e ela recebeu alta médica do hospital, estando liberada para retornar para casa", informou em nota.



Operação da PF



Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Federal esteve na Sama (Saneamento Básico de Mauá) para cumprir medidas de desdobramento da Operação Prato Feito, que culminou na prisão do prefeito afastado Átila Jacomussi (PSB).



A autarquia municipal informou em nota que a intervenção policial consistiu em entrevistas com funcionários, "que prontamente prestaram todas as informações devidas e se colocaram à disposição para qualquer esclarecimento".