Prédio no centro é esvaziado

Um prédio na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, sofreu um abalo nesta terça-feira (19) e foi esvaziado às pressas pelos ocupantes. Centenas de trabalhadores estavam no edifício na hora dos abalos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas ao local e realizaram uma vistoria em todos os andares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um problema no ar condicionado central e o abalo não afetou a estrutura do prédio.

Após a análise dos bombeiros, as pessoas que trabalham nos escritórios do prédio foram liberadas para subir aos andares. Ainda segundo os Bombeiros, o condomínio ficará responsável para cuidar do reparo no ar condicionado central.