Preço da gasolina vai ficar congelado no DF

O reajuste da gasolina não deve impactar o preço da gasolina no Distrito Federal, que ficará congelado até o final de junho.O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) autorizou o Governo de Brasília a manter o valor de R$ 4,29, usado em abril, como preço de referência para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O pedido para manter o preço estável foi feito pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB).O valor de R$ 4,29 é o valor de referência que o governo irá usar para a cobrança do imposto. Cada posto poderá colocar seu valor final a partir de então. Segundo a assessoria de Comunicação da Secretaria da Fazenda, o Procon-DF vai intensificar a fiscalização nos postos de combustíveis para coibir práticas de preços abusivas.